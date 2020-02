Megszűnhet az Ezredvég folyóirat, támogatásra kérik az olvasókat

Pénzhiány miatt a megszűnés fenyegeti az idén harmincéves Ezredvég folyóiratot, így most támogatást kérnek azoktól, akiknek fontos a lap létezése. A folyóirat már így is áldozatok árán jelenik meg, mint írják, a szerkesztők mindegyike és a szerzők közül is sokan társadalmi munkában, a csekély honoráriumot visszautasítva végzi a munkáját, de így sem tudják már sokáig kigazdálkodni a működés költségeit. Az előfizetésekből és eladásokból származó bevétel, bár fontos, de nem elég a fenntartáshoz.

Az utóbbi években megszűntek a pályázati lehetőségek, egyetlen rendszeres támogatónk a GÁBOR ANDOR ÍRÓI JUTALOMDÍJ. A személyi jövedelemadóból felajánlható 1%-os támogatásból a tizenöt évvel ezelőtti 500.000 forinttal szemben 2019-ben mindössze 110.816 forint folyt be. A Magyar Posta díjszabása számunkra ismételten kedvezőtlenül változott

– írják Facebookon a jelenlegi helyzet hátteréről hozzátéve, hogy a folyóirat terjedelmének esetleges csökkentése nem jelentene kevesebb nyomdai és egyéb költséget. Ezért kérik most – de már nem először -, hogy aki tud, adományozzon a lap mögött álló alapítványnak, melynek a személyi jövedelemadó 1%-át is fel lehet ajánlani.