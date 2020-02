Betegsége miatt lemondta új-zélandi koncertjeit Elton John

Tüdőgyulladása miatt a hétre tervezett további két új-zélandi fellépését is lemondta Elton John, aki ugyanakkor megígérte: lesz pótidőpont, még ha sokat is kell várni rá. A hetvenkét éves Elton betegsége múlt vasárnap akadályozta meg először a koncertezésben, aucklandi koncertje kellős közepén ment el a hangja, míg végül sírva ment le a színpadról, a közönség tapsvihara mellett. Akkor még úgy tervezték, hogy a soron következő koncertek nem maradnak el, ám úgy tűnik, a zenész rosszabbul van, mint hitte, és muszáj kezeltetnie magát. Az aucklandi eset után arról írt Instagram-oldalán, hogy nemrégiben enyhébb tüdőgyulladást diagnosztizáltak nála, alighanem ennek szövődményei éreztetik a hatásukat most.

Koncert közben ment el Elton John hangja Tüdőgyulladást diagnosztizáltak nála, de ennek ellenére úgy döntött, megtartja a koncertet, nem bírta végig.

A Rocketmannek köszönhetően friss Oscar-díjas Elton John világ körüli turnéja, a Farewell Yellow Brick Road több mint háromszáz állomással 2018 szeptemberében indult, és a terv szerint ez év decemberéig tartott volna, ám mivel az új-zélandi koncerteket mindenképp pótolni szeretnék, a turné is tovább tart kicsit, a pótidőpontok ugyanis csak jövő januárra fértek be.

Kiemelt kép: Dave Simpson/WireImage / Getty