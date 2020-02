Rose McGowan megbánta, hogy dühből nekiesett Natalie Portmannek

Az egész ügy egy ruhával kezdődött. Natalie Portman az Oscar-gálán egy olyan kosztümben jelent meg, amin arany hímzéssel szerepeltek a szerinte méltatlanul mellőzött rendezőnők nevei. A metoo egyik élharcosának, Rose McGowannek ez a gesztus finoman szólva sem nyerte el a tetszését, az interneten támadt neki Portmannek azzal, hogy csak a szája jár, de amikor tettekre kerül a sor, nem tesz sokat a női egyenjogúságért.

– írta McGowan, aki kapott emiatt hideget meleget. Most azonban kissé újragondolta stratégiáját. Twitteren írta ki, hogy a rendszer szintű összefüggésekre kellett volna koncentrálnia, így nem volt bölcs dolog kipécézni egyetlen kollégáját.

Ennek ellenére továbbra is úgy érzi, jogos volt a felháborodása, csak máshogy kellett volna kommunikálnia. Továbbra is buzdít mindenkit a tiltakozásra.

My critique should’ve been about Hollywood’s ongoing culture of silence. I realize that by critiquing someone personally, I lost sight of the bigger picture. All voices, however spoken, are valid. Let’s all keep pushing boundaries in whatever way we can, it’s time to get loud.

— rose mcgowan (@rosemcgowan) February 17, 2020