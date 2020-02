Már azt is tudjuk, hogy milyen lenne Jason Momoa nulla izommal

Talán még valaki emlékszik arra az Így jártam anyátokkal egyik epizódjából, hogy a társaság egy része a reklámok miatt várta annyira a Super Bowlt. Teljesen érthető, hiszen minden évben a cégek a szívüket-lelküket kiteszik, hogy róluk szóljon a szünet. Persze ilyenkor eszméletlen mennyiségű pénzt szórnak el, hogy megszerezzék a legnagyobb neveket is a reklámokhoz. A legjobbakból válogattunk, amikből pár már napokkal ezelőtt kikerült a YouTube-ra.

Ahhoz képest, hogy Jason Momoa jelzáloghitelt hirdet, egész jól csinálja. Az az igazi otthon, ahol önmagunk lehetünk. Lemoshatjuk a sminket, pizsamában mászkálhatunk egész nap, vagy lekaphatjuk magunkról a kamu izmokat, és a pepit, ahogy Jason Momoa.

Az alábbi azért is különösen vicces, mert Daniel Craigről már olyan sokszor merült fel, hogy mennyire szeretne kiszállni a James Bond-francise-ból. De ő örökre Bond marad.

Valahogy így képzeljük el Chrissy Teigen és John Legend hétköznapjait, náluk nem a „köszönöm” vagy a „kérem” a varázsszó, hanem, hogy Legend a legszexibb ember a bolygón. Legalábbis 2019-ben így volt.

Chris Rock és a Facebook közös reklámjában egyetlen vicc van, az pedig a stand upos neve. Lehet kő vagy utalhat egy rakétakilövésre is.

Lil Nas X-et befogadta a cowboy-világ: Sam Elliott színész mondta fel a számát a Doritos csipsznek a vadnyugaton.

Maisie Williams a Jégvarázsból énekelte a Let It Go című számot, hogy elengedje a stresszt.

Chris Evans és Rachel Dratch végignézik, ahogy John Krasinski parkol.

Bryan Cranston a Ragyogás című filmet idézte fel az NFL-döntő szünetében.

Nem nyerte meg a Coca-Cola a reklámversenyt, de mégiscsak megszerezték Jonah Hillt és Martin Scorsesét egy bulijelenet erejéig.