Stephen King otthagyta a Facebookot

Az író a Twitteren jelentette be, hogy elhagyja a Facebookot, mert szerinte túl sok kétes eredetű politikai tartalom fut a platformon. King azt írja, hogy nem biztos benne, hogy a cég meg tudja védeni a felhasználóit az erőszakos, fizetett politikai hirdetésektől, ezért ezentúl inkább a Twittert fogja használni.

A posztja végén meg is jegyzi, hogy aki továbbra is nyomon szeretné követni, hogy mi történik vele, az kövesse be őt Twitteren.

I’m quitting Facebook. Not comfortable with the flood of false information that’s allowed in its political advertising, nor am I confident in its ability to protect its users’ privacy. Follow me (and Molly, aka The Thing of Evil) on Twitter, if you like.

— Stephen King (@StephenKing) February 1, 2020