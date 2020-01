Darabokra hullik Nicole Kidman és Hugh Grant tökéletes házassága

Az HBO The Undoing című minisorozatában Nicole Kidman egy Grace Fraser nevű sikeres terapeutát játszik, akinek egyik pillanatról a másikra darabjaira hullik az élete: rejtélyes gyilkosság vetül a családra, orvos férje (Hugh Grant) eltűnik, fiukról pedig aggasztó dolgok derülnek ki, így a mintacsalád hirtelen egy rémálom közepén találja magát. Kidman és Grant mellett fontos szerephez jut még a sorozatban Donald Sutherland is, aki az előzetesben bizonyítja, milyen szigurúan tud nézni egy sakktábla fölött ülve. A The Undoing Jean Hanff Korelitz Tudhattad volna című magyarul is megjelent regényén alapszik, és a sorozat alkotója is. Korelitznak van már munkakapcsolata Kidmannel, hiszen a Hatalmas kis hazugságokat is együtt készítették.