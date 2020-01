Nem a hátrafelé nyilazás teszi a magyart

A Bánkitó fesztivált idén július 8. és 12. között rendezik, és a szervezők szerdán jelentették be, kikért érdemes napijegyet vagy bérletet vásárolni. Jön az Oh Sees, egy kaliforniai garázspunk-zenekar, a jóval nyugodtabb, texasi születésű Kevin Morby és a Wolf Parade zenekar is Kanadából. A legfontosabb külföldi neveken kívül a Bánkitóra visszajáró magyar zenészek is fellépnek a tó szomszédságában. Lesz Slow Village, Ohnody (Hegyi Dóri), Mayberian Sanskülotts, a Kikeltető tehetségkutatójának felfedezettje, az Analog Balaton, Polldarier, Meteo és Baba Aziz is.

A fesztivál minden évben kap valami mottót vagy irányt, ami fontos társadalmi problémára vagy politikai üzenetre hívja fel a figyelmet.

Tíz év múlva lesz egy csomó stadionunk, és a fiatalok hazaköltöznek külföldről Bánkon időutaztunk, a fesztiválon éppen 2028 van, éppen ezért fiatalokat kérdeztünk, hogy hogy látják magukat és az országat kereken tíz év múlva.

A Bánkitó idén azt járja körbe, mitől lesz magyar a magyar:

Ne hátra nyilazz, hanem előre! A 2020-as Bánkitón bedobunk egy hungarovitamint és hungaroterápiába fogunk, hogy megfejtsük, mi teszi a magyart. Az, hogy itt született, itt él, beszéli a nyelvet, vagy hogy magyarnak vallja magát? Felmérjük a talpunktól a fejünk búbjáig, aztán Bánk lankáin innen és túl, ahol a fehérlófia túrórudit majszol, a busók pedig a Compóban pacsiznak a hétfejű sárkánnyal, hogy mit takar a piros-fehér-zöld. Úgy fogjuk magyarnak gondolni magunkat, ahogy nekünk tetszik, és nem úgy, ahogy másoknak épp kapóra jön

– áll a Facebook-eseménynél. A grafikát az előző évekhez hasonlóan Neszmélyi Réka készítette.

És akkor jöjjön a lényeg, pár szám a 2020-as Bánkitóról:

Oh Sees:

Kevin Morby:

Wolf Parade:

Coucou Chloe:

Kiemelt kép: Farkas Norbert / 24.hu