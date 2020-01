Úgy láthatjuk Auschwitzot, ahogy még soha

Nemrég mutatták be Magyarországon Peter Jackson 2018-as Akik már öregszenek meg című dokumentumfilmjét, ami restaurált és színes képekkel hozta közelebb a 21. századi nézőhőz az első világháborút.

„Danke schön, das ist gut” – mondta, és meghalt Peter Jackson egyedülálló dokumentumfilmet készített az első világháború brit veteránjairól. A szemcsés, ugráló felvételeket nemcsak restaurálták, de életre is keltették. Bátran mondhatjuk, hogy így még sosem láthattuk és hallhattuk azt a háborút.

Hasonló film készült a holokauszt borzalmaival kapcsolatban, az Auschwitz Untold in Colour című kétrészes dokumentumfilmben először láthatjuk majd színesben a haláltáborról és az oda vezető útról készült felvételeket. Ennek egyik törzsanyagát az Auschwitz Album néven ismertté vált képsorozat adja, ami az egyetlen közvetlen képi bizonyíték a táborban zajló népirtásokról, és bár pontos eredete ismeretlen, a történészek azt valószínűsítik, hogy SS-őrök készíthették a képsorozatot. A képek mellett túlélőket is megszólaltat majd a film, és hangsúlyt helyez olyan ritkábban feldolgozott témákra is, mint a holokauszt romákra gyakorolt hatása, illetve a zsidó ellenállás.

A rendező, David Schulman hatalmas megtiszteltetésnek tartja, hogy ő készíthette ezt a filmet, amit Auschwitz felszabadításának 75. évfordulóján mutatnak be. A megemlékezés szerinte azért is rendkívüli, mert ez lehet az utolsó évforduló, amikor még vannak velünk túlélők, hogy elmeséljék a történeteiket. Schulman szerint hihetetlen volt először meglátni azt a plusz emberi dimenziót, amit a színek hozzáadtak a fekete-fehér képekhez.

Ebben áll a film küldetése a kortársak számára, hogy bemutatja: mindez nemcsak a történelemről, de a máról is szól

– mondta a rendező a Guardiannek.

