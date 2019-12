J.J. Abrams reagált a Skywalker korát ért kritikákra

Erősen sejteni lehetett, hogy a Star Wars-univerzum néhány nappal ezelőtt bemutatott utolsó része megosztja majd a rajongók és a szakma véleményét is. Ez így is lett, a Skywalker kora jelenleg 57 százalékon áll a Rotten Tomatoes oldalán. J.J. Abrams rendezőt erről kérdezte nemrég a Vanity Fair, mit szól a film ambivalens fogadtatásához, ő pedig igazat adott minden véleménynek.

Azt mondanám, hogy a kritikák jogosak, akik pedig mindennél jobban szeretik a filmet, azoknak is igaza van. Azt kérdezték tőlem, hogyan tudtam mindenkinek a kedvében járni. Én meg, „hogy micsoda”? – mondta Abrams, aki szerint végig teljes tudatában voltak annak, hogy bármit is csinálnak, bárhogy is ér véget a film, az nem fog mindenkinek tetszeni. Tudtuk, hogy legyen szó bámilyen döntésről is, design, zene vagy történettel kapcsolatos, valakit kielégít, mást pedig feldühít majd