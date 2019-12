„Rékát akarom!” – mondtam a feleségemnek

Orosz Dénes a Poligamy és a Coming out után megint romantikus vígjátékot rendezett, de azt mondja, a héten moziba kerülő Seveled mégis más, mint az előző filmjei. Most már azért elbúcsúzna a kimaxolt műfajtól. Lehet-e kétszobás lakása egy filmkritikusnak? Mi a különbség a katolikus és a zsidó vígjáték között? Interjú.

Meglepett, hogy a Seveled hősére minden ajánlóban filmkritikusként hivatkoztok. Szerinted van ma olyan ember Magyarországon, akit ha megkérdeznek a foglalkozásáról, azt feleli, hogy filmkritikus?

Lehet, hogy nincs olyan, hogy ma valaki csak filmkritikát ír, de mi leszűkítettük a tevékenységét, mert így konkrétabb a karakter fókusza. A filmrajongása a lényeg.

Szerintem ez az ötlet is a film mesei jellegét és nosztalgikus érzetét erősíti. Ezt a hangnemet kerested?

Nem tudatosan. Meseinek talán azért érezhetted, mert a klasszikus vígjátékok nagyrészt mesék. Mindenesetre a mesei hangütés nem volt tudatos, de ha az lett, egyáltalán nem bánom. Ez egy populáris vígjáték, nem a szocreál irányába indultunk.

Korábban azt lehetett veled kapcsolatban olvasni, ami valamennyire találó is volt, hogy a mintáid régebbi hollywoodi rendezők, mint például Billy Wilder vagy Woody Allen. Nehéz a régebbi korok ízlését összehangolni a mai közönség elvárásaival?

Ezek a hasonlatok szerintem már nem állják meg a helyüket. Nyilván szeretem az ő filmjeiket, de már nem úgy akarok filmet csinálni, hogy most majd olyan leszek, mint ez vagy az. Reményeim szerint keresem a hangomat. Ahogy Buñuel mondta,

én csinálom a dolgomat, és nem biztos, hogy meg kell értenem, miért azt csinálom.

Nem akarom magamat bedobozolni, az csalóka lehet.

Mi az a doboz, amiben nem akarsz benne lenni?

Nehéz ügy ez, de nem szeretem, ha azt mondják rám, csakis egyfajta vígjátékot csinálok – bár értem, hogy ez felmerül, elvégre eddig mégiscsak három romkomot rendeztem. De szerintem ezek is különbözőek.

Valóban érdekel a vígjáték, szenvedélyesen. Nagyon jó műfaj, és nagy szüksége van rá a magyaroknak, de nem csak nekünk.

Ezen belül viszont nem egyfajta vagyok, vagy nem csak olyan rendező, amilyennek az előző két filmem alapján elképzeltek.

Alapvető különbség a két korábbi filmed, a Poligamy és a Coming out, illetve a Seveled között, hogy az előzőekben egy fantasztikus fordulat indította be a sztorit, azáltal került közelebb a főhős a saját érzéseihez. Amikor a Seveled történetén gondolkodtál, volt olyan pont, ahol a fantasztikum is szerepet kapott volna benne?

Az előző két filmem high concept-ötletre épült. Most klasszikus vígjátéki alaphelyzetben gondolkodtunk. Ez is kortárs ötlet, csak nincs benne akkora fordulat, lehetne egy Billy Wilder- vagy egy Richard Curtis-film alaphelyzete is. Nem az ötletben akartunk bízni, hanem a szituációban rejlő emberi potenciálban.

Amikor meseiségről beszéltem, arra is gondoltam, hogy helyenként zavarba ejtően keverednek a Seveledben a valószerű és az irreális helyzetek. A főhős munkája állandóan a megszűnés határán áll, ez sok újságírónak ismerős lehet. Az viszont nem, hogy a hazánkban tartózkodó hollywoodi filmsztár felhívja, szeretne interjút adni.

Oké, ezt elfogadom. A hollywoodi történetmesélés mindenhova beszivárog. Nem mondom azt, hogy amikor az írótársammal, Várady Zsuzsival ez utóbbi fordulatot kitaláltuk, arra gondoltunk, hogy ez hétköznapi, reális helyzet. Ezzel együtt szeretjük a történetet, így akartuk elmesélni, nem hótreálban. De most már értem, miről beszélsz, amikor mesei elemeket említesz.

Azt mondtad, már nem olyan vígjátékokat rendeznél, mint korábban. De azért a Seveledben is vannak olyan momentumok, amelyek a korábbi filmjeidre emlékeztetnek. A főhősöd most is a szórakoztatóipar, a média környékén dolgozik.

Ez nem tudatos. Fontosabb, hogy a saját belső démonaikkal küzdenek, nem a külvilág okozza a problémáikat, hanem a belső bizonytalanságuk. A Seveled hőse az elköteleződéssel küzd, pánikrohamok gyötrik. Azt hiszem, Nora Ephron mondta, hogy a katolikus vígjátékhagyományban mindig külső a probléma, a zsidó vígjátékban belülről jön, lásd Woody Allen filmjeit. Az én filmemben van mindkét típusú akadályból.

Értelmiségi hősökkel dolgozol, akiknek azért mindig jó munkájuk van, megtalálták a helyüket a szakmájukban. Ez a mai magyar filmben szokatlan, valahogy furcsának érezzük, ha egy filmkritikusnak belvárosi lakása van.

Azért ő nem egy gazdag ember. Kétszobás lakása van. Én Debrecenből jöttem, egyáltalán nem gazdag családból, és nagy hitelből tudtunk venni egy nyolcadik kerületi lakást. Itt nem szakadtunk el a realitásoktól. Persze, a hősünk szereti a munkáját, de közben megszűnőben van a munkahelye. Ennél jobban nem foglalkoztunk a szociális hátterével, mert a mi történetünk szempontjából nem releváns. Az releváns, hogy újságíróként veszélyben a munkahelye, erre rá akartunk mutatni, mert ezt látjuk magunk körül.

Mostanában azt látjuk, hogy a romantikus vígjáték éppen nem olyan népszerű Hollywoodban, és itthon is kevesebb készül, mint a kétezres években. Foglalkoztál ezzel?

Azt hiszem, a magam részéről a romantikus komédia témakört letudtam. Látom, hogy átalakulóban van a műfaj pozíciója, sok minden átkerül a tévébe. Egyébként is kevés a tiszta műfaj, minden keveredik. Akár egy szuperhősfilmben is sok műfaj motívumai keverednek. Én a romantikus komédiát egy időre abbahagyom, inkább másfelé fordulok. Szeretem ezt a műfajt, ha jól csinálják, nagy szerelmeim vannak ebből a műfajból, de nem akarok ebbe beleragadni. Kimaxoltam a romantikus vígjátékot.

Az is közös a filmjeidben, hogy férfi hősökről szólnak, férfi nézőpontból. Idegenkedsz a női hősöktől?

Tisztelem és szeretem a nőket, és nagyon örültem, hogy Várady Zsuzsival tudtunk vitatkozni a női és férfi nézőpont különbségeiről. Amúgy szerintem a Tenki Réka és Básti Juli által alakított figurák elég hangsúlyos női hősök. Van egy filmtervem, amiben csupa nő a főszereplő. Tehát nincs bennem idegenkedés a női hősöktől – eddig főleg férfi nézőpontból csináltam filmeket, de ez változhat.

A Coming outot 2013-ban mutatták be. Mit csináltál az eltelt hat évben?

Elég hamar elkezdtük fejleszteni a Seveled tervét a Filmalapnál, de sokáig tartott. A történet nézőpontja is változott, az elején egy hosszú ideje együtt élő pár lett volna a főszereplő, akiknek a kapcsolata már megfáradt. A terhesség hazugság lett volna, ezen is változtattunk. Közben rendeztem sorozatot – a Csak színház és más semmi két évadát –, a Médiatanácsban pedig a dokumentumfilmes bizottság elnöke voltam. Úgyhogy volt bőven munkám.

Szerintem a Seveled címe inkább vonatkozhat a főhős és az anyja kapcsolatára, mint a szerelmi szálra. A fiú képtelen leválni az anyjáról, az anya képtelen elengedni a fiát.

Ez igaz, de közben a cím arra is vonatkozik, hogy a főhős egyetlen nő mellett sem képes elköteleződni.

Ez az anya-fiú kapcsolat pedig generációs jelenség, magamon is azt látom, hogy iszonyatosan erősen ragaszkodom a szüleimhez. Én már nem leválni akarok, inkább egyre közelebb akarok lenni hozzájuk.

Gondolkodtunk azon, hogy a filmben is mamahotelben, vagyis otthon lakjon a főhős az édesanyjával, de aztán úgy éreztük, azt nehéz lenne összeegyeztetni a cselekmény fordulataival.

Mészáros Bélához régi munkakapcsolat fűz, ő volt a Melletted című kisfilmed főszereplője is több mint 10 éve. Szerinted is nagyobb filmsztárnak kellene lennie, mint amekkora most?

Őt egyáltalán nem érdekli a filmsztárság. Ettől még szerintem filmsztár lesz, ha akarja, ha nem. Most kezd nagyon izgalmas lenni a filmesek számára, a legjobb korban van ahhoz, hogy filmen is kamatoztatni tudja a tehetségét. Én is a rajongója vagyok.

A női főszereplő, Tenki Réka inkább drámai szerepeket játszott korábban, kivéve például a te filmedben, a Poligamyban. Szerinted vannak drámai és komikus alkatú színészek?

Minden fajta van. Vannak vígjátéki alkatok, nagyon erős karakterek, akikről vígjátéki mellékalakok jutnak eszedbe. Rékának mindenhez van érzéke, nem csak a drámához, de ez nem minden színészre igaz. Nem igaz az, hogy csak „a színész” van, és ő minden műfajt tud. Nem biztos, hogy Bruce Willis jó vígjátéki szerepekben. A férfi főhős figuráját Bélára írtam, Rékát hosszabb folyamat végén választottuk ki. Csodálatos volt a castingon, aztán mégis bevillant, hogy ismeretlen arcot kell keresnem a női főszerepre.

Haladtam tovább a castinggal, és egy éjjel, pánikszerűen, egy hónappal a forgatás kezdete előtt felriadtam az álmomból. „Rékát akarom!” – mondtam a feleségemnek. Nem értette félre. Utána hívtam vissza Rékát.

Visszautalnék még egy pillanatra a főhős foglalkozására. Te magad is filmkritikus voltál, mielőtt filmkészítő lettél. Szerinted máshogy csinálsz filmet emiatt?

Szerintem nem, mert abban a szakmában eleve kívülállónak éreztem magam. Nagyon jó emberekkel, kollégákkal találkoztam, de mivel mindig is filmrendező akartam lenni, tudtam, hogy nem ez a végcél. Miben csinálnék másként filmet emiatt? A kritikusoknak akarnék megfelelni? Nem hiszem. Ráadásul sokszor nagyon más volt a véleményem filmekről, mint az akkori kollégáknak.

Inkább filmkritikusként érezted magad kívülállónak, mint most filmkészítőként? Most a helyeden vagy?

Úgy érzem, hogy igen.

Kiemelt kép: Bielik István / 24.hu