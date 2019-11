5,5 milliárd forintért vár új gazdára az egykori miniszterelnöki palota

Az Andrássy úti épületet korábban grófok, hercegek, és egy államfő is lakta, falai közt pedig még egy uralkodó is megfordulhatott.

Az elmúlt években sorra váltottak gazdát Budapest legértékesebb épületei, a tendencia pedig egyáltalán nem tűnik lassulónak, főleg, hogy vannak olyan ingatlanok, melyek az elmúlt években többször is piacra kerültek – ilyen az Andrássy út 96. számú telkén álló Tildy-palota is, ami 2016 nyarától legalább fél éven át 6,83 milliárdos árcímkével várta a vevőjét, most pedig 5,5 milliárdért hirdetik.

Az elmúlt két évben az Argentin Nagykövetség Rezidenciájának otthont adott épület a megszületésekor Sugárútként emlegetett Andrássy út Kodály köröndhöz közeli szakaszán áll, és alig tizenegy évvel az útvonal 1872-es megszületése után nyitotta meg a kapuit az első lakók előtt.

A szomszédos épületek közül tíz másikat is megálmodó Feszty Adolf (1846-1900) tervei alapján létrejött kétemeletes, a világörökségi terület részeként műemléki védettséget élvező neoreneszánsz palotát a zsidó állam és megálmodójaként emlegetett Herzl Tivadar épp harminc évvel idősebb névrokona, valamint felesége, Herzog Sarolta rendelte meg az építésztől, aki a telek méretét maximálisan kihasználva egy szintenként egy lakást rejtő, felső középosztálybelieket megcélzó lakóházat álmodott meg.

A gazdag kereskedőcsalád fejeként jókora vagyon felett rendelkező Herzl kicsinek érezte a rendelkezésre álló telket, így rövidesen megvásárolta a szomszédos Aradi utcai telket, amire a Herzogok palotáját tervező Ray Rezsővel (1845-1899) tervezett új szárnyat, különálló lakóépülettel, illetve tetőtérbe helyezett műteremlakással.

A két, egymáshoz kapcsolt épületet Herzl Tivadar 1902-ben bekövetkezett halála után két fia, az irodalomtörténész Hernádi Mór, illetve a festőként befutott, Párizsban élő Hernádi Kornél örökölte, váratlan haláluk – előbbi 1907-ben, utóbbi pedig három évvel később hunyt el – miatt azonban előbb báró Hatvany-Deutsch Sándor és felesége, majd az 1911-ben a Szász-Coburg-Gothai-ház magyar ágához tartozó Fülöp herceg (1844-1921) tulajdonába került, aki egészen haláláig a kezében tartotta azt. A család számos uralkodót adott Európának, egyikük, a Balkán rókájaként emlegetett I. Ferdinánd bolgár cár (1861-1948) pedig

történetesen Fülöp öccse volt, így 1913-as budapesti látogatásán is itt hajtotta álomra a fejét

– számolt be Az Est (1913. május 25.)

Vadas Ferenc a Művészettörténeti Értesítő hasábjain 2010-ben megjelent tanulmánya szerint a következő tulajdonos személye nem ismert, 1936-ban viszont egy bankár, Bun József özvegye vásárolta azt meg. Ezzel a lépéssel az épület a XX. századi magyar történelem fontos részévé vált: a nő unokaöccse, a nevét a háború végén Csornoky Viktorra magyarosító Bun Győző 1944. áprilisában feleségül vette az Független Kisgazdapártot vezető Tildy Zoltán lányát.

Apósa ennek köszönhetően a ház lakója lett, ami Tildy 1945. november 15-i miniszterelnökké válása után ideiglenes miniszterelnöki, majd köztársasági elnöki rezidenciává vált, hiszen a politikus Magyarország köztársasággá válása után ezt a hivatalt is betöltötte, míg a Nemzeti Múzeum mögött nyújtózó Esterházy-palotát felkészítették az államfő fogadására.

Az épületet 1949-ben végül az özvegytől államosították: ezt Csornoky már nem élhette meg, hiszen kairói követként azzal gyanúsították, hogy felvette a kapcsolatot az amerikai titkosszolgálattal, így hazaárulásért és kémkedésért koncepciós perben 1948-ban halálra ítélték, majd kivégezték. Ennek a gyanúnak köszönhette bukását Tildy is, akit előbb lemondattak, majd 1956-ig házi őrizetben tartottak.

A szocializmus évtizedeiben zeneiskolának, nyelviskolának és napköziotthonnak is helyet adó épület állapota a kétezres évek végére leromlott, így 2014-ben 1,16 milliárd forintos áron vehette volna meg a Terézvárosi Önkormányzat.

Nem éltek a lehetőséggel, így a következő két évben egy beruházó négy luxuslakást alakított ki a felújított házban, amihez alagsori wellness-részleg, borospince, szökőkutas miniatűr angolpark, illetve nyolc férőhelyes mélygarázs is tartozik, amelyet nyilvánvalóan az argentin nagykövet és családja is használt.

A néha kissé talán már túlgondolt részleteket, a századfordulós belső tér megmaradt, vagy újra elkészített részleteit, illetve a modern bővítéseket leginkább a ma már nem élő, de továbbra is elérhető 2016-os hirdetés fotóin figyelhetjük meg.