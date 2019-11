Jön a Joker folytatása

Hivatalossá vált, hogy készül a Joaquin Phoenix főszereplésével készült Joker. A Hollywood Reporter azt írja, hogy a Warner is rábólintott a második részre. Todd Phillips rendező örülhet, hiszen már korábban is azt nyilatkozta, hogy nagyon szívesen készítene folytatást, Phoenixért pedig bármit megtenne.

Utóbbi is hasonló véleményen volt, és, bár sokáig nem gondolt álomszerepként Jokerre, elmondta, most másra sem tud gondolni, mint erre a karakterre. A Joker folytatása anyagilag is elég jó ötletnek tűnik, hiszen a film rekordbevételt döntött, ez az első, 1 milliárd dolláros bevételt elérő, korhatáros, R-kategóriás film, azaz 17 év alatt csak nagykorú felügyelettel megtekinthető.

Kiemelt kép: NIKO TAVERNISE / COLLECTION CHRISTOPHEL