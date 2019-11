A napok csak telnek, mi meg egyszer csak meghalunk

Megérkezett Krizso, azaz a Realistic Crew és az Astryd projektjeiből ismert Vranik Krisztián október elején megjelent Boys in the City – Girls from the Woods című harmadik lemezének első videoklipje, mely nálunk látható először. A Mayberian Sanskülotts zenekar énekesnője, a klipben is főszereplő Csordás Zita énekével díszített Carry on a Klinik gondozásában megjelent, nu-triphopos, sötét, urbánus anyag egyik legfülbemászóbb száma, és a hozzá készült klipet Soós Attila, a Trojka Színházi Társulás alapító művészeti vezetője rendezte, operatőre Balázs István Balázs volt. Csordás Zita elmondása szerint a dal szövege az általános szorongásairól szól, arról, hogy a napok telnek, minden nap robotolunk, aztán egyszer csak meghalunk.

Balázs István Balázzsal arra koncentráltunk, hogy Krizso elképzelését kibővítsük és felgazdagítsuk. Ehhez szükségünk volt egy szamurájkardra, egy kortárs táncnak teret adó romos térre, egy kis erdei árnyékboxra, és persze némi rugalmasságra a szereplők részéről, hiszen az alapgondolatban szó sem volt ezeknek az eszközöknek a használatáról

– mondta el Soós Attila.

Hálás vagyok, hogy Attila átvette a rendezés feladatát, mert olyan képi világot teremtett a valaha készített talán legfülbemászóbb zenémhez, amely sokkal közelebb áll hozzám, és ezáltal paradox módon lényegesen önazonosabb mű lett

– nyilatkozta Krizso.

Krizsó az új EP lemezbemutatóját a jövő év elején, január 16-án tartja a Toldi klubban, további részletek itt.

Kiemelt kép: