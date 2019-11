Százakat gyilkolt meg Escobar parancsára, mégis hősként ünneplik

Jhon Jairo Velásquez – becenevén Popeye – 12 éven át végrehajtott bármit, amit a hírhedt kolumbiai drogbáró parancsolt neki, majd 23 évet töltött börtönben, mielőtt szabadlábra helyezték. Otthonában YouTube-sztárrá vált, ám állítása szerint nem a bűnözést, csakis a megtisztulást és tisztességes életet hirdeti, hiszen megjavult a börtönévek alatt. Közben viszont keresi a reflektorfényt és zavarba ejtően lubickol saját bérgyilkos-legendájában, amit a nemrég magyarul is megjelent életrajzi könyve is hosszan ecsetel. A Pablo Escobar bérgyilkosa voltam társszerzőjét, Maritza Neila Willst traumatizálta a közös munka, a 24.hu-nak arról is mesélt, hogy a „jó útra tért” Popeye meg akarta ölni őt és a fiát is, mielőtt tavaly újra börtönbe került.