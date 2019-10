Nagy Zsolt: Ennek a rendszernek is megvannak az áldozatai

Nagy Zsolt a csütörtökön debütáló Drakulics elvtárs című film apropóján adott interjút a hvg.hu-nak, mely a szocialista Magyarországon játszódik, némi rendszerkritikával a történetben. A színész az egyik főszerepet, Fábián elvtársat alakítja, aki több hasonlóságot is mutat a vámpírokkal. Arra a kérdésre, hogy ki a nagyobb vérszívó, a rendszer vagy a vámpír, Nagy Zsolt elmondta, hogy valahol felvetődik majd a nézőben, hogy egyfajta parafrázisát látja-e akár a mai rendszernek is.

Hogy itt van egy vérszívó kormány, amely nagyon okosan ráült az emberek nyakára, és tökéletes rendszert épített fel, jó katonákkal, teljes lefedettséggel. És az emberek, akik hisznek benne, és támogatják ezt a rendszert, még úgy is érzik, hogy nincs is jobb, hogy ez tökéletes. Ugyanezt csinálta a kommunizmus, ugyanezt csinálta a nácizmus. Mindegyiknek láttuk a szörnyű következményeit. Ennek a rendszernek is megvannak az áldozatai.