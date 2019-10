Mégsem a Trónok harca alkotói írják az új Star Wars-trilógiát

Bár hónapokkal ezelőtt megszületett a megállapodás, mégsem a Trónok harca alkotói, David Benioff és D.B. Weiss írják a Disney-nél készülő, új Star Wars-trilógiát, írja a Variety. A Disney májusban jelentette be, hogy három új Star Wars-film készül, melyet a Star Wars: Az utolsó jedik című epizódot is jegyző Rian Johnson rendez. Akkor azt is elmondták, hogy a filmek 2022-ben, 2024-ben és 2026-ban lesznek majd láthatók.

Szeretjük a Star Wars-t. Amikor George Lucas felépítette, nekünk is tette azt. Beszélgetni vele és a jelenlegi stábbal a projektről, életre szóló élmény volt, és mindörökké adósai maradunk a sagának, ami mindent megváltoztatott. Azonban úgy éreztük, nem tudjuk egyszerre csinálni a Star Wars-t és a netflixes projekteket, így sajnálatos módon kiszállunk belőle

– írta Benioff és Weiss közleményben.

A páros augusztusban, 10 év együttműködés után hagyta ott az HBO-t, és szerződött le a Netflixszel.

Kiemelt kép: KEVIN WINTER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP