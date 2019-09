Az eredeti szereplőkkel jön a Jurassic World 3.

Hamarosan érkezik a Jurassic World folytatása, melyben több, az 1993-as verzióban feltűnt szereplő is visszatér, többek között Jeff Goldblum, Laura Dern és Sam Neil is, hozzájuk csatlakozik majd a Jurassic World előző részeiben is látható Chris Pratt és Bryce Dallas Howard.

A filmet a Jurassic World első részét is jegyző Colin Trevorrow rendezi és írja (valamint Emily Carmichael), az executive producer pedig Steven Spielberg lesz.

A Jurassic World 3-at előreláthatólag 2021. június 11-én mutatják majd be.

Kiemelt kép: ARCHIVES DU 7EME ART / PHOTO12