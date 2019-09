Sarah Connor és a Terminátor még mindig megállíthatatlan

Október végén érkezik a hazai mozikba a Terminátor-franchise legújabb tagja, a Terminátor: Sötét végzet című film, amit nemcsak Budapesten forgattak, de még a klasszikus karakterek is visszatérnek. Sarah Connor (Linda Hamilton) és a nagybetűs Terminátor, Arnold Schwarzenegger is nosztalgiázik egy kicsit a sci-fiben, amihez egy új, szinkronizált előzetes is érkezett.

A rangidős igazságosztók mellett azonban szükség volt az új arcokra is, így egy Grace nevű katonát (Mackenzie Davis) küldtek vissza a jövőből, hogy megvédjen egy fiatal nőt (Natalia Reyes), akit egy új Terminátor (Gabriel Luna) akar elkapni.

A filmet a Deadpool rendezője, Tim Miller jegyzi, és a producerek ott van James Cameron neve is.

Kiemelt kép: Fórum Hungary