Hosszú évek után Budapesten koncertezik a Simply Red

Miután nyilvánosságra hozták Blue Eyed Soul című új stúdiólemezük november 8-i megjelenését, a Simply Red bejelentette jövő évi, 33 állomásos európai arénaturnéját.

Az egyik legsikeresebb angol koncertbandához méltóan, óriási show-val készülnek, amelynek keretében az új szerzemények mellett eljátsszák karrierjük összes nagy slágerét is; többek között hallhatjuk a Stars, a Holding Back The Years, a Fairground, valamint a Money’s Too Tight To Mention számokat is.

Ez a vadonatúj turné hosszú évek után végre Budapesten is látható lesz, 2020. november 23-án a Simply Red a Budapest Arénában ad koncertet!

A teljes körű jegyértékesítés szeptember 20-án 10 órakor kezdődik. A hivatalos rajongói klub tagjainak elővásárlási lehetőség szeptember 17-án 10 órától, a regisztrált Live Nation tagok szeptember 19-én 10 órától élhetnek előzetes jegyvásárlási lehetőségükkel.

Az európai turné állomásaira különleges ajándéktárgyakat is tartalmazó hivatalos VIP csomagok vásárlására szintén lehetőség nyílik, kizárólag online, az eventtravel.com oldalon keresztül.