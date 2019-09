Csak a rockzene véd meg a vadállatok ellen

A Yellowstone Nemzeti Parkkal szomszédos Gallatin megye seriffje a Facebookon írta le, mit tegyünk, ha bölény állja el az utunkat.

„Ha az ember seriffként dolgozik West Yellowstone-nál, akkor mindig szokatlan feladatai vannak, például bölényeket elkergetni az úttestről úgy, hogy senkinek ne legyen bántódása. Ha a megbízottak bölénnyel találkoznak az úton, felkapcsolják a szirénát és a fényszórót, és dudálással ösztökélik távozásra. Ha egy különösen vonakodó bölénnyel van dolguk, akkor teljes hangerővel elindítják a Hell’s Bellst az AC/DC-től. Ez általában segít” – írta a Facebookon a seriffi hivatal, mellékelve egy fotót egy bölényről az úton.

Az NME megjegyzi, hogy hasonló esetben legutóbb a Metallica segített egy vancouveri nőnek, aki egy pumát űzött el úgy, hogy a telefonján a Don’t Tread On Me-t kezdte ordíttatni. Őt James Hetfield fel is hívta az eset után, az AC/DC egyelőre még nem reagált most.

Borítófotó: Erik Petersen/For The Washington Post via Getty Images