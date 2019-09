Skizofréniával és személyiségzavarral is kezelik Aaron Cartert

Aaron Carter először beszélt arról nyilvánosan, milyen súlyos mentális problémákkal küzd, írja az NME. Nick Carter öccse a The Doctors című műsorban elmondta, hogy személyiségzavart, skizofréniát, mániás depressziót és akut szorongást is diagnosztizáltak nála.

A 31 éves énekes korábban már beszélt az étkezési rendellenességek elleni küzdelméről, de most elmondta azt is, hogy hat különböző gyógyszer kap állapotára jelenleg.

– mondta.

Carter szerdán a Twitteren is írt állapotáról:

„Nem vagyok tökéletes. De minden tőlem telhetőt megteszek annak érdekében, hogy fejlődjek és tanuljak az összes hibámból. Bocsánatot kérek mindenkitől, akit valaha is megsértettem. Sajnálom, tanulok és fejlődöm, teljes szívemből szeretlek titeket.

Jó ember vagyok. Egész életemben dolgoztam, és nagy hullámvölgyekben voltam, így büszke vagyok arra, hogy hol vagyok ma, és mindent megteszek, hogy támasz lehessek a családom számára. Nem könnyű a legfiatalabbnak lenni, de imádom a családomat.”

I’m not perfect. But I’m doing my best to grow and learn from all my mistakes just like every other person in this world to anyone that I’ve hurt I’m sorry I’m learning and growing tell my friends that know me I love you with all my heart –

— (@aaroncarter) 2019. szeptember 11.