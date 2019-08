Hajós András azonnal észrevette Majkán, hogy nincs minden rendben

Majka néhány nappal ezelőtt az Index podcastjében beszélt néhány évvel ezelőtti mentális és egészségügyi betegségéről, valamint arról, hogy Hajós Andrással való barátsága mennyire nagyban segítette őt átlendülni azon az időszakon.

Hajós András a Blikknek elmondta, azonnal észrevette Majkán, hogy nincs minden rendben.

Majkával korábban sem voltunk rosszban, mindig volt köztünk egyfajta csibész partihangulat, de nem volt mélyebb a kapcsolatunk. Megláttam rajta azt, amin én is keresztül mentem. Láttam a szemében, hogy mit él át, hogy kimerült, bajban van. Én ezen már több, mint tíz éve túl voltam és nem is nagyon szeretek róla beszélni. Én is kimerültem idegileg, pánikoltam vagy agresszíven kifordultam önmagamból. Ez az ára, ha valaki a figyelem középpontjában akar lenni, mindenbe beleszólni, elmondani a véleményét