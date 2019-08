Michael Jackson szóvivője egy alapítványt jelentett be

Tíz évvel ezelőtt halt meg Michael Jackson, de még mindig nem csitultak a személyét övező botrányok, és most úgy tűnik, nem is fognak még egy ideig. A CNN azt írja, hogy a popkirály egykori szóvivője, Raymone Bain nagy bejelentést ígérve jelentett be egy csütörtöki sajtótájékoztatót.

Pornó és cukor: ezt adta Michael Jackson a gyerekeknek Az HBO egy megrázó dokumentumfilmben meséli el, hogy a világ leghíresebb korabeli előadója, hogyan gyűjtötte maga köré a fiúkat, és senkinek nem tűnt fel, mi zajlik a zárt ajtók mögött.

Bain végül egy új alapítvány, az MJ legacy foundation létrehozását jelentette be, melyhez hozzátette, hogy „itt az ideje felemelni a hangunkat és beszélnünk”.

A titokzatos közleményről ezidáig annyit lehetett tudni, hogy maga Jackson hatalmazta fel Baint 2006-ban, hogy a nyilvánosság elé tárja. Azt nem lehet tudni, hogy miért pont most kerül erre sor, egyesek szerint a nemrég bemutatott Leaving Neverland című dokumentumfilmhez van köze, mely Jackson gyermekmolesztálási ügyeinek járt utána.

Kiemelt kép: VINCENT AMALVY / AFP