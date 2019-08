Meghalt a Roger nyúl a pácban animátora, Richard Williams

86 éves korában meghalt a háromszoros Oscar-, és háromszoros BAFTA-díjas animátor, Richard Williams, aki olyan filmeknél dolgozott, mint a Roger nyúl a pácban, a Rózsaszín párduc, vagy az 1971-es A Christmas Carol – írta a Daily Mail.

Utóbbi rendezésével megnyerte az Oscart a legjobb animációs rövidfilm kategóriáját, míg az élőszereplős animációs film Roger nyúl a pácban vizuális effektjeinek felelőseként a legjobb vizuális effektusokért és a különleges eredményért járó aranyszobrot is haza vihette. Neki köszönhető Roger nyúl és Jessica Rabbit karaktere is. Williamshez köthető a A Rózsaszín Párduc újra lecsap, A Rózsaszín Párduc visszatér és a Casino Royale főcímének a megrajzolása is.

A kanadai Williams 86 évesen, bristoli házában hunyt el pénteken.

Kiemelt kép: Ben Horton/WireImage