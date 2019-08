Drake magára tetováltatta a Beatles híres fotóját

Csütörtökön volt 50 éve annak, hogy a Beatles-ről elkészült életük egyik leghíresebb fotója, ahogy átkelnek az Abbey Road azóta ikonikus helyszínné vált gyalogátkelőhelyén. Ez a kép lett az együttes 1969. szeptember 26-án megjelent 11. stúdióalbumának borítója. Az ikonikus fotót mások is imádják, például Drake, aki magára tetováltatta a képet.

A rapper a Twitteren mutatta meg a bal alkarjára festett végeredményt, amely egy kicsit máshogy fest, mint az eredeti fotó, mivel a négy Beatles-tag előtt ő maga álldogál és integet John Lennon fejének.

Drake has a tattoo of himself in front of the Beatles on his arm. “I got more slaps than the Beatles…” pic.twitter.com/krzzFSF2Mj

— Word On Road (@WordOnRd) 2019. augusztus 9.