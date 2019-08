Magyar fotós képét koppintották le egy bollywoodi filmplakáthoz

Borsi Flóra fotós-grafikus a Facebookon osztotta meg az alábbi képet, melynek bal oldalán egy bollywoodi film plakátja, jobb oldalán pedig egy saját fotója látható, írja a 444.

„Bármilyen hasonlóság?“ – tette fel a költői kérdést a posztban, amiből aztán egyértelműen kiderül, hogy a Judgmentall Hai Kya című film készítői nem kértek engedélyt Borsi művének felhasználásához, és általában is mekkora szégyen, ha egy nagy cég ellopja egy szabadúszó szellemi termékét.

Később kiderült, hogy a filmhez több hasonló plakát is készült, melyek mindegyike hasonlít Borsi fotójára.

I just found out I’m not alone in this as an artist..

made a little research. #JudgementallHaiKya pic.twitter.com/59mCVo0Rsl

— Flora Borsi (@FloraBorsi) 2019. július 30.