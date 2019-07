Zendaya egy mozdulattal kilépett a Disney-sztár árnyékából

Az Eufória sorozattal hagyta végleg maga mögött a tinisztár skatulyát, és a nemzedéke egyik legismertebb színésze lett.

Zendayát szinte biztos, hogy nem kell bemutatni a kilencvenes évek második felében vagy a kétezres évek elején világra jött fiataloknak. Olyan lehet a neve, mint az előző, Y generációnak Britney Spears vagy Justin Timberlake, és azért is érdemes összehasonlítani az egykori double denim álompárral, mert ugyanúgy a Disney-ből (The Mickey Mouse Club) nőtték ki magukat, mint Zendaya. De bőven húsz vagy harminc év felett is illik odafigyelni a színésznőre, a beleröhögős tiniromantikából épp most lépett ki, hogy Hollywood egyik legnagyobb csillaga legyen. Egyszerre hódította meg a blockbusterek csúcsát, a marveles Pókember új nemzedékét Tom Hollanddel, és lepett meg milliókat a sarkos Eufóriával az HBO-n. Zendaya ritka természetes jelenség a kamerán keresztül, óriási a kontraszt a vörös szőnyeges képei és a drogmámoros, szétesett tini között.

Hogy a legeslegelejéről kezdjük: Zendaya Maree Stoermer Coleman Oaklandben, Kaliforniában született, anyja német, skót felmenőkkel bír, apja pedig afroamerikai. A színházzal akkor találkozott először, mikor anyja karbantartóként dolgozott a Shakespeare Színházban, és gyakran vitte magával a munkába. Zendaya táncolt, énekelt, modellkedett, és meglehetősen fiatalon szippantotta be az a Disney Channel, akinek Miley Cyrust, Selena Gomezt, de Shia LaBeouföt is köszönhetjük. Ne felejtsük ki a szintén most éledező Zac Efront, továbbá Hilary Duffot, a Jonas Brotherst vagy a Sprouse ikreket, Cole Sprouse-t és Dylan Sprouse-t, ahol egyikük a Riverdale sztárja, a másikuk pedig egyenesen Palvin Barbara pasija. Hosszan sorolhatnánk még, hogyan castingolja meg a Disney a hollywoodi utánpótlást. Ebből a közegből érkezett Zendaya is Bella Thorne-nal, a Shake It Up című produkcióban tűntek fel Hannah Montana (Miley Cyrus) vaskos árnyékában. Tizenéves korukban még közös számot is kiadtak, ami nagyjából egy általános, majdnem tini lány legnagyobb álmát gyúrja egybe.

Nagyon nehéz innen nyerni, akkora skatulyába kerülnek a szépreményű Disney-sztárok. Zac Efron hosszú évekig nyögte a High School Musicalt és a szopottgombóc frizuráját, de Miley Cyrusnak is el kellett érnie a másik végletet ahhoz, hogy kikerüljön a jókislányos, countrys dobozból. Zendaya hasonló cipőben jár, popénekesként próbálkozott, és már tizenhárom évesen ugrált a tévében, igazi gyerek/tinitartalmat készített, viszont most látszik, milyen tudatosan és gyors ütemben lépne le a az MTV-s és nickelodeonos díjátadókkal kikövezett útjáról, hogy A-listás színész váljon belőle.

Ha raszta, akkor füvet is szív

Zendayát valószínűleg annyira sokan nem ismerték 2015 előtt, amikor viszont éppen az Oscar-gála kapcsán került elő a neve, ahol egy Vivienne Westwood estélyit viselt, hosszú rasztával. Mint minden évben, a díjak mellett a ruhák kapták a legnagyobb szerepet, és egy amerikai műsorban, a Divatrendőrségben kivesézték a vörös szőnyeges bevonulást. Az egyik műsorvezető, Giuliana Rancic Zendayára pillantva megállapította, hogy biztos bűzlik a pacsulitól vagy a fűtől. A Twitter felkapta a beszólást, és senki sem tartotta viccesnek. A másik műsorvezető, Kelly Osbourne felmondott, és az akkor még alig ismert színésznő kikérte magának, hogy a haja alapján nézik büdösnek és masszív füvesnek.

Nagyon vékony a határ a vicc és a sértés között. Valaki megjegyzést tett a hajamra, ami nem hagy nyugodni. És nem azért, mert annyira imádom a divatkritikákat, hanem, mert tudatlanul összemostak fogalmakat, és tiszteletlenek voltak velem. Ha valaki azt mondja egy raszta hajat viselő tizennyolc éves fiatal lányra, hogy bűzlik a pacsulitól vagy a fűtől, az nemcsak egy végtelenül nagy sztereotípia, hanem kivételesen sértő is. […] A hajviseletem éppen más megvilágításba volt hivatott helyezni a rasztát, hogy emlékeztesse a színes bőrűeket, hogy elég jó így a hajunk. Számomra a raszta a szépség és az erő szimbóluma, akár az oroszlánoknál a sörény.

– írta négy évvel ezelőtt Zendaya.

Később bocsánatot kért a Disney-csillagtól a műsorvezető, és mindenki megtanulta egy életre, ki az a Zendaya. A újságcikkekből és a karrierjéből pedig abszolút az tűnik ki, hogy szabadulna a régi címkéktől. Sokat köszönhet mondjuk egy Law Roach nevű sylistnak, aki 2016-ban Céline Diont is újjá varázsolta a Billboard Awardson, felkerült a legbefolyásosabb divat tanácsadók listájára, és kezelésbe vette Zendayát. Az egyik legnagyobb trükkje az volt, hogy a színésznőt korábban már bejáratott szerkókba öltöztette, hogy az újságok foglalkozhassanak azzal, Beyoncénak vagy Zendayának állt jobban az a nadrágkosztüm.

Who Wore Gucci Better?

Beyoncé VS Zendaya Coleman

RT for Beyoncé

FAV for Zendaya pic.twitter.com/O0O4bJouCS — Who wore it better? (@WhoLooks_Better) 19 June 2014

A divat fontos része az életének, és pár év alatt odáig jutott, hogy már nem csak a plusz egynek a plusz egye egy Oscar-gálán, hanem a színpadon volt az egyik díjátadó. Pontosan ilyen eltökélt mindenben: Tizenhat volt például, amikor a Disney megkínálta egy következő szereppel (K.C. Undercover), de ő ragaszkodott a produceri kredithez. Itt sem állt meg, és az új titulusával beleszólt a címbe, hogy hangsúlyozza, a főszereplő detektívlánynak agya is van.

Blockbuster és kísérletezés egy csapásra

Vannak azért jó páran, akik képesek párhuzamosan szarrá keresni magukat a blockbbusterekből, miközben kihívásokkal teli független filmeket is vállalnak. Adam Driver jó példa erre, aki a Star Wars-őrület mellett ugrott be Jim Jarmusch Paterson című filmjébe. Benedict Cumberbatch is szívesen részt vesz a Doctor Strange közben az olyan kockázatosabb projektekben, mint a Patrick Melrose, de Oscar Isaac sem hagyja, hogy egyedül Poe Dameron szerepe alapján alkossanak róla egy szakmai képet. Zendaya olyan klipekkel kezdett mint Bruno Mars Versace on the Floor című száma vagy Taylor Swift Bad Bloodja. Előtte a Disney-s glamúr irányította, majd a Pókember hozta meg az igazi áttörést (Hazatérés: 2017, Idegenben: 2019). Egyből belecsöppent a blockbusterek sűrűjébe MJ-ként, és ott is látszott rajta, hogy mennyire lezser egyszerűséggel megy neki a színészkedés, de az Eufóriával lépett egy következő szintet. Vagy egyből kettőt.

Az HBO sorozatának még mindig nincs vége, de annyit egészen nyugodtan kijelenthetünk, hogy az Eufória az év legnagyobb meglepetése. Durva, egyáltalán nem kellemes, túlzó, mégis valóságos, amihez kellett Sam Levinson forgatókönyve és rendezése. Tulajdonképpen a saját élményeit láthatjuk Rue (Zendaya) képében, hogyan küzd meg a drogokkal egy tizenhét éves. Az szintén kellett, hogy Rév Marcell üljön a kamera mögé, akivel Levinson már az Assassination Nationben is együtt dolgozott. Annyira bejött a közös munka, hogy a rendező ragaszkodott Révhez az Eufóriánál, hogy amíg itthon Enyedi Ildikó filmjét, A feleségem történetét el nem kezdik forgatni, együtt csinálják. Így összesen három és fél részt köszönhetünk a magyar operatőrnek. Rév Marcell nagyban hozzájárult ahhoz, hogy tényleg azt lássuk vissza, amit Levinson elképzelt, és ehhez jött Zendaya arca. Szinte az összes szereplő agyon van sminkelve, a színésznőn viszont nincs semmi.

Jó látni valami olyasmit – ahogy Rév Marcell fogalmazott a nemrég kijött interjúnkban –, ahol nem nézik hülyének a tiniket, nincs leöntve egy jó adag cukormázzal a történet. Az Eufória egyszerre szól a tinikről, de nem csak a tiniknek. Sőt, Zendaya egy olyan kísérleti produkcióban vett részt, ami éppen azt próbálgatja, meddig mehetnek el az amúgy sem szégyenlős HBO-nál. Vagy Zendaya vagy a menedzsmentje olyan okosan választott, hogy egyből belenyúltak az olyan gigaprodukcióba, mint a Pókember, de nem került a Disney után egy újabb dobozba. Az Eufóriával elintézte, hogy megmutassa mennyire jó színésznő, és esze ágában sincs hátradőlni a blockbusterek süppedő kanapéjában. Az szintén nem rossz, hogy még Leonardo DiCaprio is azt mondta a sorozatról, hogy imádta, és elképesztő az Eufória.

Sam Levinson, Rév Marcell és az HBO szíves közbenjárásával el is dőlt, hogy Zendaya örökre búcsút mondhat a B-kategóriának. Ha rápillantunk az IMDb-jére, tiszta sor, hogy belenyúlt a tutiba. Timothée Chalamet, Javier Bardem, Oscar Isaac és még sokan mások oldalán vesz részt Denis Villeneuve Dűne-értelmezésben. Jake Gyllenhaallal és Ansel Elgorttal már bejelentették a Finest Kind című thrillert, ezen kívül ő lesz a White Lie főszereplője, amiben egy világos bőrű fekete lányt játszik, aki fehérnek adja ki magát, hogy bejusson az egyetemre. És még mindig csak huszonkét éves.

Kiemelt kép: Dimitrios Kambouris/Getty Images