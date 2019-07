Szokott beszélni magában? Nyugi, ez nem az őrület jele

Sőt, még jót is tehet az önbizalmunknak.

Nem tudom, van-e olyan, aki még sosem kapta magát azon, hogy hangosan kimond gondolatokat, mint például az, hogy „El fogok késni”, „Na, ez most egész jól sikerült”, vagy „Nem is áll vészesen ez a ruha”. A lényeg, hogyha ez megtörténik, nem kell megijedni. A pszichológia jelenlegi állása szerint ugyanis ettől egyáltalán nem kell őrültnek éreznünk magunkat, mert számos pozitív hatása lehet, ha kimondjuk a gondolatainkat. Lisa Ferentz pszicoterapeuta például ezt be is építette praxisába, mert szerinte sokat segíthet abban, hogy pozitív képet alakítsunk ki magunkról.

Nincs fontosabb, mint annak a hangneme, ahogy magunkhoz beszélünk, mert ez finom és kevésbé finom módokon meghatározza a későbbi gondolatainkat, érzelmi állapotainkat, döntéseinket és viselkedésünket

– mondja Ferentz, ami tehát azt jelenti, hogyha folyamatosan leszóljuk magunkat, akkor renkdívüli módon megnehezítjük, hogy pozitív irányba mozduljunk el.

Szerinte segíthet megőrizni a mentális egészségünket, ha rendszeresen leírjuk, miért vagyunk hálásak és a mik az erősségeink, majd ezt fel is olvassuk magunknak a tükör előtt. Ha eleinte hülyén érezzük magunkat közben, akkor sem érdemes abbahagyni. A terapeuta szerint különösen a frusztráló, nyomasztó helyzetekben segíthet sokat, ha pozitív dolgokat suttogunk magunknak, de persze bizonyos körülmények között az is felszabadító lehet, ha a negatív érzéseinket mondjuk ki hangosan. Ahogy Ferentz fogalmaz:

Ha felszínre hozzuk a negatív dolgokat, lehetőséget teremtünk arra is, hogy újraértékeljük őket.

