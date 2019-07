Klippremier: most jött el Dallos Bogi ideje

Az énekesnő legújabb klipje, Az én időm című szám a 24.hu-n látható először.

Dallos Bogi első lemeze két éve jelent meg, kapott Fonogram-díjat, vezette az Eurovíziót, és a következő X-Faktorban ő foglalhatja el az egyik mentor székét. A tévés munkák mellett azonban több dallal jelentkezik idén az énekesnő, most például egy igazi nyári slágerhez hozott egy igazi nyári klipet a Lupa-tó mellől.

A videót Galler András „Indián” rendezte és a Lupán kívül egy Csákberény melletti úton vették fel több ismert arccal. Dallos Bogi elmondta, hogy szereti, ha a barátai töltik meg a klipet, így kel igazán életre Az én időm című dal is. Feltűnik többek között Cinthya Dictator és a Fifty Pairs of Shoes néven futó influenszer, Nagy Vivien is.

Úgy érzem, hogy a dalszövegekben egyre őszintébb merek lenni. Fontos, hogy a hallgatók a dalaim által jobban megismerjenek. Ez a dal a mostani korszakom, gondolataim lenyomata, amely, arról szól, hogy ne foglalkozz azokkal, akik nem hisznek benned, nem értenek meg, nem ismerik el az értékeidet. Menj előre, éld meg a pillanatokat és használd ki a lehetőségeket, mert egy életed van, arra, hogy szeress, elfogadj, és boldog legyél!

– mesélte Dallos Bogi a Wagner Emillel közösen szerzett számról, amit Somogyvári Dani hangszerelt.