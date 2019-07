A The Walking Dead képregénysorozat hirtelen véget ért

Robert Kirkman egy huszárvágással lezárta a világhírű képregénysorozatát és a világ még mindig tátott szájjal hitetlenkedik.

A kultklasszikussá vált zombidráma sorozat a 193. füzetével 2019 július 3-án lezárult. Kirkman figyelmeztette a rajongóit Twitteren a megjelenés előtt, hogy a következő rész több szempontból is rendkívüli lesz és óvatosan bánjanak az online felületekkel, ha nem akarják elspoilerezni maguknak a csavarokat. Ez a cikk csak annyi spoilert tartalmaz, hogy a 193. füzet a sorozat utolsó darabja. Ennek az információnak felfedéséért a szerkesztőség nevében is elnézést kérünk.

A hír két okból is megrázta a rajongókat. Az egyik az, hogy a sorozat wiki oldalán megjelent a 194. és 195. oldal borítója a befejező 193. rész megjelenése előtt, ami mellett a rajongók abban a nyugodt hitben voltak , hogy még legalább két füzetre még számíthatnak. A 193. rész megjelenése után mindkét rész wiki oldalát törölték a borítókkal együtt. A másik ok az, hogy Kirkman a Varietynek 2018 októberében azt mondta, nem gondolja, hogy a képregények lezárása túlzottan hamar érkezne el és a rajongóknak nem kell aggódniuk ezzel kapcsolatban. Persze erre mondhatná azt bárki, hogy a „túlzottan hamar” meglehetősen relatív kifejezés és az interjú és a megjelenés közötti 9 hónap beleférhet ebbe a tartományba, de feltételezhető az is, hogy Kirkman ezzel a kijelentéssel megalapozott egy sokkolóan hamar bekövetkezett lezárást. De persze ezek csak feltételezések.

A Comicbook.com cikke szerint az AMC kábelcsatorna a hírek hallatán bejelentette, hogy a képregénysorozat sorsa nem lesz hatással a The Walking Dead, a Fear the Walking Dead és a 2020-ban műsorra kerülő harmadik The Walking Dead sorozatára és még több évig tervezik még életben tartani a The Walking Dead világát, amely ma már több formában is jelen van.

Kirkman a füzet végén egy levélben összegzi az érzéseit a lezárással kapcsolatban, és fejti ki, hogy miért így és miért most fejezte be a sorozatot, és köszöni meg a rajongóinak, hogy lehetővé tették, hogy elmesélje a történetét úgy ahogyan ő akarja.

„Úgy mesélhettem el a történetem, ahogyan akartam, 193 részen keresztül, és úgy fejezhettem be, ahogyan akartam anélkül, hogy bármikor is beleszóltak volna. Ez egy nagyon ritka dolog, ami nem valósulhatna meg a te és a hozzád hasonló olvasóink fáradhatatlan támogatása nélkül. Nagyon köszönöm.”

A teljes levél megtalálható a The Walking Dead 193. füzet végén, vagy az IGN cikkének végén.