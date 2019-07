Gerendai Károly: A politika régóta jelen van a fesztiválokon

Múlt héten írtunk róla, hogy a VOLT fesztivál nagyszínpadán, két koncert között, 7-8 percenként levetítették a kormány hivatalos videóját 1989-ről, melyben Orbán Viktor a rendszerváltás utáni szabadságot méltatja. A hír elég nagy port kavart, volt, aki lemondta a fellépését emiatt a fesztiválon, majd a VOLT főszervezője is reagált a történtekre.

A Lángoló Gitárok nemrég a fesztiválszervezéstől 2017-ben visszavonult Gerendai Károllyal készített interjút, melyben többek között a fesztiválon látható kampányvideóról is szó esett.

Bár vannak ezzel kapcsolatban megfontolandó kritikák is, többségében politikai hangulatkeltés íze volt a háborgó cikkeknek, mintha legalábbis valami aktuális politikai kampánybeszéd hangzott volna el. Ilyesminek persze szerintem sincs helye a fesztiváljainkon, de nem is ez történt, hanem a hivatalos állami ünnepségsorozat reklámfilmjében szerepelt egy pár másodperces részlet a 89-es Orbán beszédből. Ennek a filmnek az az üzenete, hogy idén ünnepeljük a rendszerváltás 30-dik évfordulóját, amiről emlékezzünk meg együtt

– mondta Gerendai, majd hozzátette, hogy az ő irányítása alatt, az 56-os jubileum kapcsán is volt pár éve egy kampány a fesztiválokon.

Egyébként fura, hogy most lett ebből ügy, hiszen a politika régóta jelen van a fesztiválokon, számos hazai rendezvény például saját helyszínnel is beengedi a pártokat vagy az ifjúsági szervezeteiket. Mi is kaptunk sok ilyen megkeresést, de ettől inkább igyekeztünk távol maradni. Ugyanakkor az emberi jogok, vagy a migránsok kérdésében például elég határozottan kiálltunk, aminek egyesek szintén politikai színezetet próbáltak adni, csak akkor épp a másik oldalról.