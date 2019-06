Éveken át egy Kádár-kori budai társasházban dobogott a magyar amatőr csillagászat szíve

A budapesti házak falai mögött sokszor évtizedes titkok, történetek és rejtélyek bújnak meg – erre hozunk rendszeresen példákat az Ismeretlen Budapest néven futó sorozatunkban, melynek mai epizódjában a budai oldal egyik fontos útvonalára, a Margit és Árpád hidat összekötő Árpád fejedelem útjára látogatunk el.

A Dunával párhuzamosan, a Margitsziget mellett futó út mentén ma az elmúlt száz év minden építészeti stílusával találkozhatunk, így a sokak által lenézett szocializmus gyermekeivel, melyekre a valamilyen csoda folytán nem rohanó emberek csak egy megvető pillantást vetnek, pedig azok létfontosságú részét képezték a második világháborút követő lakáshiány felhasználásának.

Az Országos Takarékpénztár (OTP), illetve a Magyar Népköztársaság kormánya által emelt társasházak számos esetben folytatták a két világháború közti, többek közt a belvárosban, illetve Vízivárosban látható – sokak által egyszerűen csak Bauhausként emlegetett – modernizmus hagyományait, nem behódolva a néhány éven át Magyarországon is megjelenő szocialista realizmus (szocreál) által sugallt nezmeti karakterjegyeknek.

Így született meg az Árpád fejedelem útja 35-37.-től egészen a 43. számú házig tartó, egymástól stílusukban is elkülönülő sor is, melynek mind a négy épülete az idén hetven éves Középülettervező Vállalat, azaz a KÖZTI berkein belül, Jánossy György (1923-1998) vezetése alatt született meg.

Az 1954-ben szignózott tervek végül évekkel később valósultak meg – cikkünk mai témája, a Kékesi Lászlóval (1929-1988) közösen tervezett 40-41. esetében a lakók például csak 1958 karácsonya előtt röviddel költözhettek be a huszonnégy lakásos, minden esetben a Dunára és a Margitszigetre néző erkélyt is kapott otthonokba.

Az azóta eltelt hat évtized alatt az épület ugyanazokat a gondokat szedte magára, mint tízezernyi magyar társa:

a szükséges felújítások és homlokzattisztítások pénzhiányból fakadó részleges elmaradása miatt a ház beszürkült és romantikusan kopottá vált, vonzerején pedig az előtte néhány percenként eldöcögő HÉV, illetve az autóoszlopok sem javítanak túl sokat,

de az épülettel már az elkészülte után alig másfél évvel is gondok voltak.

A tervezők

Jánossy 1947-ben – a második világháború miatt némi késéssel – szerzett diplomát a Műegyetemen, ahol 1944-ben az újkori építészeti, 1947-ben pedig a rajzi tanszék tanársegédjeként (Bardon Alfréd mellett) dolgozott. Pályája első évében máris nehéz feladatokat kapott: id. Janáky István munkatársaként 1948-ban részt vett a Népstadion vázlattervének elkészítésében, a következő évben pedig az újszülött KÖZTI munkatársa ltt, ahol egy hároméves kitérőt (BUVÁTI, 1963-1966) leszámítva nyugdíjazásáig dolgozott. Legfontosabb művei a Gödöllői Agrártudományi Egyetem ma már használaton kívül álló víztornya (Czebe Istvánnal), a salgótarjáni Karancs Szálló (Hrecska Józseffel), a Várnegyedben, a Hadtörténeti Múzeumtól néhány lépésnyire álló Tóth Árpád sétány 27. (Hrecskával), a közeli Szentháromság tér diplomataháza (Laczkovics Lászlóval), a kazincbarcikai kórház (Hrecskával). , valamint az ELTE TTK lágymányosi tömbje (Mányi Istvánnal). Munkásságát a szakma többek közt két Ybl-díjjal (1965, 1982), a hazai építészeknek járó legrangosabb kitüntetéssel ismerte el.

Kékesi László Jánossyval egyidőben, 1949-ben lett a KÖZTI munkatársa, munkái közül pedig leginkább a volt karmelita kolostor, a Várszínház és a Budavári Palota a Történeti Múzeumnak ma is otthont adó E épületének hatvanas évek eleji átépítése, illetve helyreállítása formálta át a fővárost. Hévízen pedig a II. világháború utáni Magyarország első gyógyszállodáját, az 1976-ban megnyitott Hotel Thermalt álmodta meg, de a határon túl is dolgozott: hosszú éveken át vezette a KÖZTI nigériai kirendeltségét, így az afrikai országban is számos épületen hagyta a kézjegyét. A Budavári Palotán végzett munkájáért 1968-ban Ybl-díjat kapott.