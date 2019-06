A Godzilla II nemcsak a szörnyek, a mozik királya is

Semmi meglepetés: a legújabb Godzilla-történet vitte a hétvégi mozibevételek jelentős részét.

Ugyan a stúdió elvárásainak inkább az alsó határához közel, de azért így is nagyon szépen termelt a hétvégén a mozipénztáraknál a Godzilla II: A szörnyek királya, megnyerve az elmúlt hétvégét. A Rocketman című Elton John-életrajz és a Mami című horror is nagyon jól nyitott. A legújabb Godzilla-film hétvégéjét 49 millió dollárra becslik, ami jól hangzik ugyan, de azért az 50-55 milliós tervezett nyitóbevételnek mégis csak az alját kapargatja, és a 2014-es elődjének 93,2 millió dolláros nyitásától is jócskán elmarad, de a két évvel ezelőtt bemutatott hasonló szörnyfilmtől, a Kong: Koponya-szigettől is, ami 61 millióval nyitott 2017 márciusában.

A jegybevételi toplista második helyén a Disney élőszereplő Aladdinja áll, amely a múlt hetet megnyerte, és most is tekintélyes 42,3 millió dollárt hozott, amivel a hazai piacon (USA és Kanada) már 185 milliónál jár, a teljes globális bevételei pedig már közelítenek a félmilliárdhoz, egészen pontosan 446 millió dollárnál jár a számláló. Az Aladdint a Paramount giga-mega produkciója, a Rocketman követi, mely Elton John életét meséli el musical formában. A film 25 millió dollárt termelt, ami jóval több, mint a stúdió által elvárt 18-20 millió, főleg azért, mert egyhangúlag imádja a közönség és a szakmai is, ha hinni lehet az első kritikáknak, megvan benne minden, amit a Bohém rapszódiából hiányoltak a film kritikusai. De ezt hamarosan mindenki megnézheti saját szemével, a Rocketman ugyanis a héten hozzánk is megérkezik.

Negyedik a bevételi listán a Universal kis költségvetésű horrorfilmje, a Mami, mely már 18,2 millió dolláros hazai bevételeivel is csaknem négyszeresen hozta vissza a gyártási költségeit, globális összbevételeivel (21,1 millió dollár) meg még rá is tett egy keveset, a film ugyanis mindössze ötmillió dollárból készült. A John Wick fergetegesen sikerült harmadik része, a Parabellum is tartja magát, ugyan harmadik hete van a mozikban, de még így is 11 millió dollár felett termelt, globális bevételei már 221 millió fölött járnak. A május nem volt egy bivalyerős mozihónap, de a június már kezdi mutatni a nyári popcornmozi-dömping jeleit, jön az X-Men: Sötét Főnix, a Toy Story 4 és a Gyerekjáték című horrorklasszikus remake-je, valamint a legújabb Annabelle-film is.

Kiemelt kép: Warner Bros.