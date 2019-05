Visszatér a Hajós András-féle Dalfutár, ha nem is a tévében

A netre költözik a műsor.

Hamarosan visszatér Hajós András Dalfutár című zenés műsora – tudta meg az Index. A 2016-ban egyetlen évadot megélt műsor ezúttal azonban nem a Super TV2-n kerül majd adásba, ahol az első évad, sőt, nem is másik tévécsatornán, hanem a YouTube-on. A műsort Hajós Jeli Andrással fejlesztette ki, és, bár a mostoha, késői időzítés miatt a tévés nézettség nem volt túl acélos, jó ideje gondolkodtak folytatásban, mert a műsor YouTube-ra felkerült részeit egészen sokan nézték. Ám addig nem tudtak elindulni, amíg a Tv2 csoporttal le nem járt a szerződésük. Ez nemrégiben megtörtént, és körbe is turnézták vele a csatornákat, ám az ötletet nem karolták fel sehol, ezért döntöttek a kizárólag internetes terjesztésben.

Ezzel együtt Hajósék azt nem akarták, hogy csak azért, mert a webre készülnek az epizódok, a minőség ne üsse meg a színvonalat, így a valódi gyártás csak akkor indulhatott el, amikor sikerült szponzorokat találni a műsorhoz: az Artisjus és a Samsung finanszírozza a projektet. Az új évad indulásának időpontját egyelőre nem hozták nyilvánosságra, ám azt már lehet tudni, hogy felbukkan majd Lovasi András, Kozma Kata, Dallos Bogi, Kőhalmi Zoltán és Szakács Gergő is a nyolc darab húszperces epizódban. Hajós Andrásék szeretnék, ha az első évad teljes részeit is feltehetnék a csatornájukra, ám ez a TV2 döntésén múlik, azoknak a részeknek ugyanis továbbra is ők a tulajdonosai.

A Dalfutár minden epizódjában fog négy zenészt, egy zeneszerzőt, egy szövegírót, egy producert és egy énekest, akik egymástól függetlenül dolgoznak egy dalon, és egyikük nem tudja, kik a többiek, ahogy azt sem, hogy ki milyen stílust és formát képzelt el a dalhoz, ami így csak a műsor végére áll össze. Közöttük Hajós András szállítja a feladatokat, ő a címbeli Dalfutár, aki a zene születésének kulisszatitkaiba bevezeti a nézőket.

Kiemelt kép: YouTube / Hajós András