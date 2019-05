Harrison Ford szerint senki más nem lehet Indiana Jones

Május elején derült ki, hogy csúszik az Indiana Jones 5, csak 2021 szeptemberében érkezik a mozikba. Arról már többször is szó esett, hogy ez lesz az utolsó film, melyben Harrison Ford Indiana Jones szerepébe bújik. A találgatások már jó régóta mennek, vajon ki váltja majd a színészt. Szóba került Chris Pratt neve, amit annak idején Ford elég röviden reagált le („Vagy ő, vagy én”).

Most a színészt a Today Showban kérdezték arról, kit látna szívesen Indiana Jones szerepében, aki azt válaszolta viccesen, hogy senkit.

– mondta Ford, aki összekeverte Prattet Pine-nal. Imádjuk.

Harrison Ford weighs in on who should be the next Indiana Jones — ‘Nobody’

(via @TODAYshow) pic.twitter.com/pMqSDFrMvX

— Fandom (@getFANDOM) 2019. május 24.