Folytatást és spin-offot is kap az Aquaman

Decemberben számoltunk be róla, hogy még bemutatása előtt kiderült, folytatást kap az Aquaman. A döntés érthető, főleg, hogy azóta kiderült, 1.1 milliárd dolláros bevételt termelt, így a DC eddigi legsikeresebb képregényfilmje.

A Hollywood Reporter most azt írja, hogy bár a második részre 2022-ig várnunk kell, The Trench (Az árok) címen már készül az Aquaman spin-offja. A produkció forgatókönyvét Noah Gardner és Aidan Fitzgerald jegyzi, producere Peter Safran. A készülő, a horror irányába húzó alkotásról eddig annyit lehetett tudni, hogy az Aquamanben is feltűnő, Mariana-árok halszörny mutánsairól fog szólni, Jason Momoáék viszont biztosan nem tűnnek fel majd benne, azonban Safran nemrég további részleteket is elárult.

„Mindig, már egészen a kezdetektől fogva szerettük a Trench-film ötletét. Tudtuk, hogy ezekről a teremtményekről filmet kell készíteni, amiről gyanítom, jóval az Aquaman 2. előtt megjelenik” – mondta Safran a The Hollywood Reporternek.

Kiemelt kép: Chris Hyde/Getty Images