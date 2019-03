Rambo még egyszer megmenti a világot, mielőtt nyugdíjba vonul

Tavaly fejeződött be a Rambo 5: Utolsó vér forgatása és végre kiderült az is, mikor érkezik a mozikba a film. A befejező részt, szeptember 20-án, 37 évvel az első Rambo-film után mutatják be Amerikában.

A történet szerint a már nyugdíjba vonult John Rambo (Sylvester Stallone) két lányát, elrabolja egy mexikói drogkartell, így mégis be kell vetnie magát.

Stallone mellett Paz Vega, Sergio Peris-Mencheta és Yvette Monreal is feltűnik majd a filmben , melynek forgatókönyvét Matthew Cirulnick és Stallone írta, rendezője pedig Adrian Goldberg.

Stallone az első Rambi forgatásakor 36 éves volt, a széria utolsó részének premierjekor pedig 73 éves lesz. Nemcsak Rambótól, de Rocky szerepétől is elbúcsúzott a színész.

(Variety)

