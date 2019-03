Meghalt az Oscar-díjas André Previn

Manhattani otthonában hunyt el André Previn zongorista, zeneszerző és karmester – közölte menedzsere. A komponista csodagyerek volt, Berlinben született, és klasszikus zenét tanult. Szülei a náci Németországból menekültek Amerikába, ahol már kamaszként komponált.

Los Angelesben megismerkedett a dzsesszel, teljesen lenyűgözte. Apja egy rokona zenei igazgató volt a Universal filmstúdióban, Previn pedig az MGM-nél kapott munkát. Négy Oscar-díjat kapott az ötvenes és hatvanas években a My Fair Lady, a Gigi, a Porgy és Bess és az Irma, te édes című musicalért.

See you in the Morning beloved Friend. May you rest in glorious symphonies pic.twitter.com/r546GFcsyV

— Mia Farrow (@MiaFarrow) February 28, 2019