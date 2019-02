Meghalt Mark Hollis, a Talk Talk énekese

Bár hivatalosan még nem erősítették meg, a zenészhez közeli források szerint a nyilvánosság elől régóta visszavonultan élő Hollis 64 évesen meghalt.

Mark Hollis halálhírét több online újság is megírta február 25-én, és mivel olyan régóta távol élt a nyilvánosságtól, hiányoznak az ilyenkor szokásos források is, és nincs a Talk Talknak sem Facebook oldala vagy Twittere. Ennek ellenére már egyre többen erősítik meg a hírt, akik közelebb álltak az énekes-zenészhez.

Mark Hollis 1955-ben született Londonban, a zenéhez pedig bátyja, Ed révén került közel, aki zenekarokat menedzselt. Hollis először egy sikertelen punkzenekart alapított, majd 1981-ben alakította meg a Talk Talkot, Lee Harris, Paul Webb és Simon Brenner társaságában. A szintipop együttesként induló Talk Talk hamar népszerű lett, slágerei is lettek, de igazán harmadik albuma, az 1986-os The Colour of Spring idején talált magára, és teljesen ki is nőtte a szintipop skatulyát, a fő zeneszerzője is Hollis volt.

Az addigra tagcseréken is áteső együttes rendkívül nagy hatású, nehezen besorolható műfajú albumokat készített, melyek közül az 1988-as Spirit of Edent szokás a Talk Talk mesterművének tekinteni, és a zenekar rengeteg későbbi előadóra volt hatással, szokás „a nyolcvanas évek Radioheadjeként” is emlegetni. De dolgozott fel Talk Talkot sok egyéb próbálkozó mellett a No Doubt is, melynek az It’s My Life az egyik legnagyobb slágere is lett.

Miután a Talk Talk 1992-ben feloszlott, Hollis visszavonult a zenéléstől, hogy a családjának éljen, de 1998-ban kiadott egy szólóalbumot, és nagyon ritkán feltűnt más projektekben. Csak annyi biztos, hogy 64 éves volt.

Fotó: Mark Hollis, 1990. (Photo by Martyn Goodacre/Getty Images)