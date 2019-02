Hétvégi programajánló

Mit csináljunk a hétvégén? Budapesti és a vidéki programok február 22-24. között.

Mozi

Lego-kaland 2: Az első Lego-film végén történtek után járunk öt évvel, és a helyzet minden, csak nem szupi-szuper: a Tesó-rendszerből érkező folyamatos támadások nyomán a világ posztapokaliptikus steampunk romvárossá torzult, és a történtek mindenkiből a keserűbb, karcosabb énjét hozták elő. A sztori bonyolultabb, mint az első részé volt, de a legjobb hír hogy a humor semmit sem változott az előző részhez képest: ugyanazt a túladagolt agymenést kapjuk, mint annak idején.

Őrült szarkazmuscunamival száll bele a cukormázba a második Lego-film És közben viccet csinál mindenből, amit ér, köztük saját magából is, miközben mégsem l’art pour l’art ökörködés: üzen is. Spoilermentes kritika.

Lego-kaland 2 (The Lego Movie 2: The Second Part), 106 perc – értékelés: 8/10

Fesztivál

Mentesfeszt: Könnyed 2 napos, színes de egyben szakmai fesztivál célja, hogy minden egészségtudatos ember megtalálhatja a számára legideálisabb étrendet. A rendezvényen minden ételallergiás szabadon és bátran kóstolhatja meg a számára legizgalmasabb gasztronómiai újításokat és kedvenc ételeit. 2 szinten, több mint 1000nm-en vonultatjuk fel a “mentes” irányzatok legnevesebb szereplőit: kiállítás, szakmai előadások, kispiac, gasztro udvar és megannyi érdekesség.

Időpont: február 23-24. Helyszín: ELTE Lágymányosi Campus Északi Tömb. További információk: mentesfeszt.hu

Vidéki program

Velencei Karnevál a Velencei Korzón: középkori piactér és hagyományos télboszorka égetés. További részletek az esemény Facebook-oldalán.

+Ezt pedig írd be a naptáradba

Nagy Budapesti Palacsintafesztivál: Palacsinták a világ körül, töltött palacsinta, rakott palacsinta, amerikai palacsinta, nagyi palacsintája, rántott palacsinta, palacsinta leves, édes palacsinta , sós palacsinta, palacsinta burger és még sorolohatnánk azokat a nagyon különleges finomságokat amiket palacsintából lehet készíteni.

Időpont és helyszín: 2019. március 8-10 között az Allee melletti gasztrosétányon. További információk a redenzvény Facebook-oldalán.