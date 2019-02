A Beatrice is plágiumbotrányba keveredett

Nagy Ferót is dallopással vádolják, írja a Bors. Az előzmény A Dal plágiumbotránya volt, melynek zsűrijében a Beatrice alapítója is ott ül. A versenyből Petruskát plágium miatt zárták ki, melyre a Facebookon reagált. Itt írta az egyik kommentelő a következőt:

„Sajnos van a zsűriben is olyan ember, aki más tollával ékeskedik, és ez talán még so­sem derült ki, pedig a dal már lassan harmincéves. Kedves Nagy Feró, szerintem ezek szerint te is loptál!” – írta és belinkelte az angol Gene Loves Jezebel együttes Mo­tion of Love című számát, a Beatrice Azok a boldog szép napok című dalára célozva:

Internetes források szerint a Beatrice slágere (melynek Nagy Feró csak a szövegírója volt) 1987-ben jelent meg, némileg később, mint az angol együttes szerzeménye. A Bors Szigeti Ferenc, a Karthago együttes zenésze szakvéleményét kérte, aki szerint „kétségtelenül vannak nagyon hasonló részek a két számban, de nem feltétlenül kell tudatos plagizálásról beszélni, hiszen felmerülhet az úgynevezett zeneszerzői utánérzés, amely tudat alatt előhozhat olyan dallamokat, amelyeket akár sok évvel azelőtt hallott valahol a szerző”.

A Bors Nagy Ferót is utolérte, aki állítása szerint még csak nem is hallott az angol bandáról.

„Hülyeség az egész! Nem loptunk semmit! Magyar viszonyok között a dal kiadására már csak ’89-ben nyílt lehetőség. A dal ekkor már várta, hogy talán előbb-utóbb kiadják. A nótát már előtte is játszottuk. Vártunk a kommunista kultúrfelelősök döntésére. Szerintem ez a kis alternatív zenekar hallhatta és lophatott belőle.”

Az Azok a boldog, szép napok szerzője, Hirleman Bertalan a Borsnak egész egyszerűen hü­lyeségnek nevezte a feltételezést.

„Akkor az összes rock and roll, blues és minden plágium. Én nem tudok semmiről. Ez egy hü­lyeség. Az is lehet, hogy rólunk koppintották, hiszen a Beatricének nem is lehetett sokáig lemeze” – mondta. A szerzőt egyébként nem először gyanúsítják meg plagizálással: kilenc éve a Subba blog egy, a Részegen ki visz majd haza című Bikini-slágerhez hasonlító Super Mario-zenét talált. Hirleman akkor hülyeségnek nevezte a feltételezést.

Kiemelt kép: Zih Zsolt / MTI