Budapesten van az új Dűne miatt Timothée Chalamet – fotó

A hetedik sor közepe a Facebook-oldalára rakott ki egy képet, ahogy Timothée Chalamet és Denis Villeneuve együtt beszélget és kávézik az Andrássy úton. A Szólíts a neveden és a most a mozikban forgó Csodálatos fiú színésze és Szárnyas fejvadász 2049 valamint egyebek mellett a Sicario – A bérgyilkos rendezője állítólag a Dűne című filmről beszélget, ami már csak azért sem elképzelhetetlen, mert ennek a forgatása miatt vannak Magyarországon.

A film David Lynch azonos című, kultikussá vált sci-fijének remake-je lesz, pontosabban ugyanazon a könyvön, Frank Herbert A Dűnéjén alapul, de másmilyen lesz, mondta Villeneuve, ő ugyanis nagyon máshogy képzelte el a filmet, mint ahogyan Lynch.

A sok nő kedvence Jason Momoát is lehet, hogy láthatjuk majd a budapesti utcákat róni, pár napja legalábbis a Variety arról írt, hogy ő is szerepel majd a filmben, ahogy még Stellan Skarsgard, Rebecca Ferguson, Dave Bautista és Oscar Isaac is.

