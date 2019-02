Sosem ér véget a zombiapokalipszis

Az AMC úgy döntött, hogy megújítja a tizedik évadra is a Walking Deadet, amit maguk a suttogó zombik jelentettek be a Twitteren:

Hiába távozott tehát a sorozatból az épp futó kilencedik évad során a főszereplő, Andrew Lincoln, a zombik és potenciális áldozataik nélküle is elboldogulnak a tévében. Lincoln amúgy nem válik meg teljesen Rick Grimes karakterétől, hiszen az AMC több Walking Dead-filmet is fejleszt épp, amikben ő is szerepel majd. A kreatív vezetésben is történt némi változás, a mostani évadtól kezdve az eddig íróként dolgozó Angela Kang lett a showrunner, vagyis ő felel a sorozatért.

Kiemelt kép: AMC