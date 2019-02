„Meghalsz, köcsög” – megverték és vegyszerrel öntötték le, az Empire színésze mégis a szeretetről beszél

Azt a szomorú tanulságot mindenesetre máris levonhatjuk Jussie Smollett, az egyébként itthon méltatlanul keveset emlegetett, zseniális Empire színészének bántalmazási ügyéből, hogy az áldozathibáztatás és hitetlenkedés nem csak a nőket, nem csak a szexuális zaklatás vagy családon belüli erőszak áldozatait sújtja, hanem a nyílt utcán, homofóbiából és rasszizmusból megvert férfiakat is, ha nem méltóztatnak eléggé összevertnek látszani. Smollett ugyanis a hétvégén a támadása óta először újra színpadra állt, a hetek óta meghirdetett Los Angeles-i koncertjét nem mondta le annak ellenére sem, hogy a családja és az ügynöke is szerették volna, ha inkább arra koncentrál, hogy túltegye magát a történteken, de a színésznek alighanem más az elképzelése a megküzdésről.

– mondta könnyeivel küszködve a koncert kezdetén, de a koncerten végig volt mondanivalója az eset kapcsán, melyek tulajdonképpen mind ugyanarról szóltak: nem lehet hagyni, hogy az agresszorok emelkedjenek felül, hogy megfélemlítsenek bárkit, ő, ha még nincs is teljesen jól most, de jól lesz. „A testem erős, de a lelkem még erősebb” – tette hozzá.

A harmincöt éves Jussie Smollettet helyi idő szerint kedd hajnalban támadta meg két símaszkos férfi nem messze Smollett chicagói szállásától, miután kijött egy Subway büféből. A támadás részleteiről eltérő információk keringenek, mindent alighanem a nyomozás miatt sem hozhatnak nyilvánosságra, az azonban tudható, hogy Smollettet megütötték, nyakába egy hurkot dobtak, és valamilyen ismeretlen kémiai anyaggal – a TMZ szerint hypóval – öntötték le. A színész a hétvégi koncertjén arról tisztázta, hogy mi a valóság a többféle híreszteléssel szemben: bordái zúzódtak, de a híresztelésekkel szemben nem törtek el, azonnal orvoshoz ment, de nem kellett kórházban maradnia, és minden orvosa engedélyezte azt is, hogy fellépjen. Végül pedig hangsúlyozta, hogy nem hagyta szó nélkül a támadást.

– közölte a közönség nagy örömére, majd belekezdett a koncertbe.

A színész Instagram-oldalán és a róla szóló cikkek kommentfolyamaiban a rengeteg támogatás mellett azért jócskán találni rosszindulatú véleményeket, melyek lényege, hogy a támadás nem is volt olyan súlyos, esetleg meg sem történt, Smollett csak hisztizik vagy hazudik. A színész épp a menedzserével beszélt telefonon, amikor a támadás történt, a rendőrség bekérte a hívásadatokat és a készüléket, hogy megerősítsék ezt az állítást, ám Smollett magát a telefont nem, csak a nyomozással kapcsolatos adatokat adja át a hatóságnak. Az ellenvélemények ezt a döntését kritizálták, ő azonban nem látja értelmét a teljes készüléket átadni, mondván, a kinyert adatoknak elégnek kell lenniük.

A támadás önmagában is felzúdulást váltott volna ki, de tovább fokozza az ügy súlyosságát, hogy a támadást könnyen gyűlölet-bűncselekménynek minősíthetik: Smollett támadói ugyanis a színész elmondása szerint rasszista és homofób szidalmakat ordítoztak, illetve azt, hogy ez egy MAGA-ország – ami Donald Trump választási kampányának szlogenjére, a „Make America Great Again”-re utal. A színész fekete, és a sorozatbeli szerepe szerint és a valóságban is meleg, ráadásul részt vesz az LMBTQ-aktivizmusban is, alighanem ezért támadták meg: a Trump által feltüzelt fehér felsőbbrendűség víziójával, ugyebár, többszörösen sem fér össze mindaz, amit Smollett képvisel.

Erre utal az a gyűlölködő levél is, amit a színész nevére címeztek az Empire stúdiójába napokkal korábban. A gyerekes ákombákommal címzett, rajzocskával ellátott levélben oldschool krimikből ismert módszerrel különféle helyekről

kivágott betűkből összeállított üzenet állt: „you will die fag”, ami nagyjából azt jelenti, „meghalsz, köcsög”.

A FOX a levél érkezése után szigorította a forgatás biztonsági intézkedéseit, Smollettnek pedig kiemelt védelmet ajánlott, ám nem élt a lehetőséggel, mert nem akarta, hogy mindenhová testőrök kísérjék. Nem tudni, hogy ez a levél ugyanaz a levél-e, ami szintén az Empire chicagói forgatására, a Cinespace Studioshoz érkezett, és ami gyanús, fehér port tartalmazott, melynek nyomán kivonult a potenciálisan veszélyes anyagokkal foglalkozó biztonsági egység. A por sima aszpirinnek bizonyult, ám a későbbi támadás fényében így is komolyan veszik a küldeményt – az FBI nyomoz az ügyben. A mellékelt levél tartalmából nem árultak el semmit, így azt sem erősítették meg, hogy a TMZ által bemutatott összeollózott fenyegetésről van-e szó.

Here's the letter that was sent to Jussie Smollett. This is what @realDonaldTrump and his followers believe. They perform acts of hate and bigotry because that's what they do… #MAGA pic.twitter.com/AchH3htywH

— DailyMusicLife (@DailyMusicLife2) January 30, 2019