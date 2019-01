Jennifer Lawrence-szel jöhet az élőszereplős Tom és Jerry-film

Eddig csak a Disney háza táján hallottunk a sorra készülő, rajz,-és animációs filmek élőszereplős változatairól, most viszont Tom és Jerry is megújult változatban térnek vissza a nagyvászonra. A Tim Story (Fantasztikus négyes, Pofázunk és végünk) rendezésében készülő filmnek elvileg Jennifer Lawrence lesz a főszereplője. Az alábbi fotó a film koncepciórajzát mutatja, melyből úgy tűnik, az örökké harcoló macska-egér páros mégsem kap élethű ábrázolást, hanem marad a rajzfilmben megszokott kinézetük.

A Tom és Jerry premierdátumáról egyelőre nincs információ.

First concept art for the Tom and Jerry Live-Action/Animation Hybrid film. pic.twitter.com/ZBx9xVNYvK

— Daniel Richtman (@DanielRPK) January 29, 2019