Mutáns fajták Csák Norissza! – Bödőcs Tibor Adyt sem kíméli

Duplafenekű paródiával ünnepli az Ady-centenáriumot.

Bödőcs Tiborról legkésőbb tavalyi, Addig se iszik című paródiakötete, vagy netre felkerült Móricz-átirata óta tudjuk, hogy nemcsak politikusok, de művészek kifigurázásában is vérprofi. Így nincs is abban semmi meglepő, hogy a január 27-én 100 éve meghalt Ady Endréről is egy vaskos jelzőkkel és Nagy Szavakkal teli paródiában emlékszik meg. Ahogy abban sem, hogy rápakolt még egy humorréteget, és az általa írt “Ady-verset” Latinovits Zoltán hasonlóan jellegzetes stílusában adja elő. Íme:

A centenráiumról a 24.hu is megemlékezett: az Ady100 projekt keretében minden nap más közismert ember mondta el a költő egy versét. A videók közül itt válogathat.

Kiemelt kép: Bödőcs Tibor/YouTube