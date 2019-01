Valóra vált a Csillag születik jelenete: Bradley Cooper színpadra állt Lady Gaga vegasi koncertjén

A tömeg meg persze megőrült a gyönyörűségtől.

Aki még nem látta a Csillag születiket, az egyrészt pótolja mihamarabb, másrészt viszont, mivel ez már a sokadik remake, valószínűleg még ők is tudják a film alaphelyzetét: a Bradley Cooper alakította kiöregedőfélben lévő rocksztár felfedezi az addig ismeretlen, de nagyon tehetséges énekes-dalszerzőt, akit Lady Gaga alakít. Az pedig már a film traileréből kiderül, hogy a lányra az öreg rocker úgy hívja fel a világ figyelmét, hogy színpadra hívja saját koncertjén, mégpedig úgy, hogy elkezdi játszani azt a dalt, amit Gaga karaktere első találkozásukkor énekelt neki, a lány pedig egy idő után leküzdve izgalmát fel is megy mellé, és akkorát énekel, hogy attól felrobban a stadion.

Lady Gaga fogja a fagyott szívünket, és beteszi olvasztásra Eközben aláhúzta az eddig is nyilvánvalót, jelesül, hogy ő az egyik legtehetségesebb ember ebben a túlhizlalt popszakmában. Csillag születik kritika.

Elképesztő jelenet, amit Lady Gaga Enigma című turnéjának Las Vegas-i koncertjén a minap a vendégek élőben is átélhettek, pepitában. Itt ugyanis Lady Gaga volt a sztár, és Bradley Cooper a meglepetésvendég. A duó, akik nem győznek minden nyilatkozatukban ódákat zengeni egymásról, itt is csodálatosat duettezett, Coopernek jól áll a nagyszínpad, ahogy ezt már a filmből is tudtuk. Az esetről természetesen ezer videó került fel a netre, és a twitterezők is elárasztották a platformot olvadozó tweetjeikkel.

Kiemelt kép: Youtube