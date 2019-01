Andy Vajna sógora: Hálás lehet az, aki téged ismer

Vasárnap 74 évesen meghalt Andy Vajna. A producertől többen is elbúcsúztak már, azokat itt írtuk meg, de most megszólalt Visváder Tamás is, Vajna Tímea húgának férje.

Drága Andynk!🖤 Olyan hirtelenül és váratlanul hagytál itt minket. Egy hete a nappalidban ülve azt tervezgettük, hogy jövőre majd megtanítasz sielni hiszen régen te sí oktató is voltál. Ma pedig itt ülünk Lillaval együtt ugyanúgy a nappalidban és várjuk hogy besétálj szivarral a szádban és mondd:” Hello! Mi ujság gyerekek?” De te nem jössz már, most kezdem megérteni, hogy ez tényleg igaz. Szeretünk és nem feledünk téged. Köszönjük hogy amikor kellett neveltél minket, ha kellett nyers voltál és elmondtad a véleményed és persze ha kellett óriási szeretettel fordultál felénk! Hálás lehet az aki téged vagy az életutadat egyeltalán ismeri, és én sokkal hálásabb lehetek mert te Lillát és engem is a családodba fogadtál!🖤 Hiányzol nekünk hiányozni fog a sok tanàcs és leszidás, de legfőkébb az hogy nincs többé olyan ember akinek mindig minden körülmények között meg akarjak felelni! Mert tudom, hogy ez volt a célod velem, harcoljak és érjekel mindent magamtól úgy ahogy te is tetted!!!🖤

– írta a posztja alá.