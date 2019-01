Úgyis az a legjobb buli, ha otthon maradunk

Az IKEA megcsinálta az introvertáltak, otthonülők és kuckózók kisfilmjét.

Az IKEA karácsonyi reklámjában még a liftbe beszorulni is varázslatos

Az IKEA nyerte a 10 éves kihívást is

Az IKEA reklámosai remek szakemberek, ezt a sorozatban készülő vicces, kedves, megható, találó reklámfilmjeik bizonyítják. Most is nagyon ügyesen hoztak össze egy létező életérzést a márkájukkal, no meg némiképp a meglepetés erejével. Új filmjükben látszólag tipikus buliba indulós képsorokat látunk, majd hamarosan kiderül, hogy spéci buliba tartanak hőseink: monstre pizsamaparti lesz, mert hát – így az üzenet – a meghitt mindennapoknál nem lehet semmi sem csodálatosabb. Otthonülők, kuckózók, plüsstakaróval olvasgatók, egyesüljetek!

Kiemelt kép: Youtube