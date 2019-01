Nem jó ötlet feltámasztani a halottakat, ó, de még mennyire nem

Úgy tűnik, a Stephen King rehabilitáció folytatódik: újabb King-klasszikus kaphat új, dögös filmes feldolgozást.

Stephen King igazán nem panaszkodhat, szép sorjában veszik elő klasszikusait, hogy filmre vagy sorozatra adaptálják, több-kevesebb sikerrel. Az AZ második része sincs már messze, és az áprilisban érkező új Pet Sematary, azaz Kedvencek temetője-adaptáció is előkelő helyen szerepelt a legvárósabb idei filmek között már eddig is, de a most érkezett, nyúlfarknyi, de annál ütősebb teaser még inkább feltekerte a várakozásainkat. Naná: bár az egész alig pár másodperc, ebbe a rövid időbe sikerült bevágni ép eleget a hőseinkre váró szörnyűségekből, hogy felkeltse adrenalinvágyunkat, de azért ne lője le előre az összes poént. Iszonyat para, íme.

Kiemelt kép: Kerry Hayes/ Paramount Pictures